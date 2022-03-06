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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Тероборона від початку російського вторгнення зросла на 100 тис. осіб – Нацгвардія

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 0

Кількість резервістів досягла 37 тисяч

Від початку російського вторгнення в Україну до територіальної оборони вступило 100 тис. українців, повідомила Національна гвардія України на своїй сторінці у Facebook в суботу ввечері.

- Після завершення війни тероборона стане частиною системи оборони України. Пишаємося такою підмогою, разом до кінця, – зазначила Нацгвардія.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний 27 лютого поінформував, що кількість резервістів тероборони досягла 37 тисяч.

Як повідомляв у середині січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін, закон Про основи національного спротиву передбачає створення окремого роду сил, збільшення ЗСУ на 10 тис. військовослужбовців.

- У штаті мирного часу у мене буде близько 150 батальйонів та 25 бригад чисельністю 10 000 осіб: у кожному з батальйонів буде до 50 осіб, а у кожній бригаді – від 90 до 120 осіб, - пояснював командувач.

За штатом особливого періоду чисельність тероборони має зрости до 130 тис. осіб.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: територіальна оборона війна
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