Тероборона від початку російського вторгнення зросла на 100 тис. осіб – Нацгвардія

Кількість резервістів досягла 37 тисяч
Від початку російського вторгнення в Україну до територіальної оборони вступило 100 тис. українців, повідомила Національна гвардія України на своїй сторінці у Facebook в суботу ввечері.
Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний 27 лютого поінформував, що кількість резервістів тероборони досягла 37 тисяч.
Як повідомляв у середині січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін, закон Про основи національного спротиву передбачає створення окремого роду сил, збільшення ЗСУ на 10 тис. військовослужбовців.
За штатом особливого періоду чисельність тероборони має зрости до 130 тис. осіб.