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На Полтавщині комунальника підозрюють у завданні збитків екології на 2,4 млн грн

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 339

 

Засмічував землю лісового фонду та незаконно використовував водні ресурси

Директору комунального підприємства, який організував самовільне використання земельної ділянки на території Кобеляцького лісництва повідомили про підозру у ч.2, ч.3 ст.240 та ч.2 ст.364 ККУ (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У Кобеляках один чоловік незаконно рубав ліс, а інший - забирав воду із свердловин

За даними слідства, з вересня 2019 по травень 2021, на площі понад 1,3 га без спеціального дозволу він зняв родючий шар ґрунту, куди працівники підприємства вивозили побутові відходи. Унаслідок таких дій засмітив земельну ділянку лісового фонду зі збитками понад 700 тис. грн.  

Також з січня 2018 по серпень 2021 директор за відсутності спеціального дозволу на користування надрами організував забір води з 13 підземних водних свердловин, розташованих у місті Кобеляки. Унаслідок самовільного використання водних ресурсів державі завдав понад 1 млн 750 тис. грн збитків.

Висновки судово-економічної експертизи вказують, що своїми діями підозрюваний спричинив державним інтересам збитки на загальну суму понад 2,4 млн грн. 

Тривають слідчі дії.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: екологія збитки
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