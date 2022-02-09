На Полтавщині затримали двох «аптекарів»

На Полтавщині правоохоронці припинили впіймали пару наркоторговців. Як повідомили у пресслужбі поліції, 30-річний та 54-річний мешканці міста Заводське, Миргородської громади, займалися незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотиків.
За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
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