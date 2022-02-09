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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали двох «аптекарів»

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 745

 

Чоловіки торгували «Метадоном», «Соннатом» та «Димедролом»

На Полтавщині правоохоронці припинили впіймали пару наркоторговців. Як повідомили у пресслужбі поліції, 30-річний та 54-річний мешканці міста Заводське, Миргородської громади, займалися незаконним придбанням, зберіганням та збутом наркотиків.

- У ході обшуків у них вилучили блістери з пігулками «Метадон», «Соннат», «Димедрол», мобільні телефони, гроші та інші речові докази, що вказують на причетність даних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, - розповів Ігор Поліщук, начальник регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

- Наразі 30-річного фігуранта затримали. Вирішується питання щодо повідомлення обом правопорушникам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. У разі встановлення вини судом особам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, - додав Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики Миргород
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