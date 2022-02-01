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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кобеляках один чоловік незаконно рубав ліс, а інший - забирав воду із свердловин

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 149

Обом їм повідомили про підозри

Правоохоронці повідомили про підозри двом чоловікам з Кобеляччини. 

Як повідомили у пресслужбі поліції, працівники Кобеляцького комунального підприємства протягом 2018-2021 років здійснювали забір води з 13 підземних водних свердловин, не маючи на те спеціального дозволу на користування надрами. 

Згідно висновку судової економічної експертизи, загальний розмір збитків, завданих державі складає понад 1,6 млн гривень.

За даним фактом слідчим розслідуються кримінальні провадження за ч.2 та 3 ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) та частиною 2 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Директору комунального підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, які йому інкримінують. У разі визнання вини судом йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

А 36-річний мешканець села Василівка незаконно рубав ліс поблизу с. Вільховатка Полтавського району. 

При огляді місця події, слідчо-оперативна група виявила зрубану правопорушником деревину, бензопили та вантажний автомобіль «ЗИЛ». На все вилучене майно суд наклав арешт.

Відповідно до висновку екологічної експертизи, правопорушник завдав шкоди державі на суму близько 300 тис.  гривень.

Лісорубу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 та ч.4 ст.246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

В обох справах тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кобеляки
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