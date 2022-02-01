Сьогодні у Кременчуці COVID-19 виявили у 29 дітей і 159 дорослих

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 217

Сьогодні, 1 лютого, в Кременчуці зареєстрували 188 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 87 жінок віком від 22 до 71 року, 72 чоловіка віком від 21 до 71 року, 26 дітей віком від 1 до 17 року та три дитини до року - від 1 до 10 місяців.

Із них 164 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 24 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 107 пацієнтів.

Одужало 7 кременчужан.

Сьогодні в місті випадків смерті через COVID-19 не реєстрували.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 19 489 випадків хвороби: одужало 17 717, померло 677.