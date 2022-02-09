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Керівників медзакладів штрафуватимуть на 65 тис. грн за переведення працівників на 0,5 ставки

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 358

 

За умови, що навантаження на співробітника зберігається, як на ставку

Міністерство охорони здоров'я та Державна служба України з питань праці перевірять заклади первинної та екстреної медичної допомоги на виплати працівникам. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Під перевірку також потраплять ті медустанови, звідки надходить найбільше скарг щодо виплат заробітних плат, та ті, в яких офіційно зафіксована заборгованість.

І якщо співробітника переведять на 0,5 ставки, але навантаження зберігається, як на ставку, то керівнику медзакладу загрожує штраф 65 тисяч гривень за кожного такого працівника.

Як діяти медикам у разі такої ситуації? Звернутися зі скаргою до регіонального управління Держпраці. Законодавство передбачає, що Держпраці проводить інспекційні перевірки, якщо отримає звернення від працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю.

При цьому, інспекторам забороняється розголошувати джерело будь-якої скарги, і повідомляти об’єкту про те, що відвідування провели у зв’язку з її отриманням.

Залишити скаргу чи повідомити про незаконну діяльність керівництва можна за номером гарячої лінії МОЗ 0-800-60-20-19.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: thepharma.media
Теги: штраф керівник перевірка зарплата медиков
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