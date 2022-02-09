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Палав приватний будинок в Кам’яних Потоках

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 522

 

Травмованих та загиблих немає

8 лютого близько 23.35 на вул. Сиваша у Кам'яних Потоках Кременчуцького району у приватному будинку сталася пожежа, повідомляє ДСНС.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 00.35, а о 2.30 – ліквідували.

Вогонь знищив частини перекриття та покрівлі, вікна, двері, прибудову до житлового будинку. Пожежні врятували будинок від повного знищення.

Пожежу гасили 6 рятувальників на 2 машини.

Причину пожежі з’ясовують.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: пожежа будинок
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