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Кременчуцькі підприємці також сьогодні протестували у столиці

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 383 Коментарів: 6

 

Завтра протести обіцяють продовжити

Зранку 25 січня в урядовому кварталі Києва поліції довелося частково перекривати вулиці через протести руху SaveФОП проти ухвалення Радою РРО (реєстратори розрахункових операцій) «Спрощену систему оподаткування – зберегти!». Зранку ЗМІ повідомляли, що на заході були присутні близько 600 осіб.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів. Серед вимог учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Кассовые аппараты и РРО: куда бежать и что делать

Згодом людей ставало більше, ситуація загострювалась, виникали сутички з поліцейськими. Після закінчення засідання парламенту мітингарі намагалися пробитися через кордон поліцейських, щоб зайти в будівлю. Вони вимагати зустрічі зі спікером парламенту та скасування РРО для окремих категорій підприємців. Поліцейські застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, на що деякі протестувальники бризкали у відповідь газовими балончиками. Охорона парламенту зачинила основні двері будівлі, нардепи полишили будівлю через підземні переходи. 

Протести вщухли після 17.00, однак організатори планують поновити мітинг о 9.00 26 січня.

Як повідомили у пресслужбі поліції, внаслідок протестів під стінами Верховної Ради травмувалися 18 поліцейських і 3 мітингувальника. Окрім того, вдень мережею ширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. У поліції кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності. А чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу.

З власних джерел ТЪ відомо, що у мітингу брали участь і кременчужани. Один з них потрапив у сюжет UA:Перший.

- Це геноцид малого бізнесу, просто виживання в угоду монополіям наших можновладців, - розповів журналістці UA:Перший кременчужанин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: касові апарати протест мітинг Верховна Рада
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Коментарі: 6

1 309
antikola:
Сьогодні, 21:52

А чего протестовали то?Они же были за новие лица и небарыгу. Все ж хорошо вышло же! И новие лица и нелохкакойто


6 2
18
kremges-soda:
Сьогодні, 22:05

Цитата: antikola

А чего протестовали то?Они же были за новие лица и небарыгу. Все ж хорошо вышло же! И новие лица и нелохкакойто

Свечку держали и знаете поимённо за кого кто голосовал из протестующих?

Куда, любопытно, подевался тут ещё один пользователь с ником из повторяющейся последней буквы английского алфавита? Ему тоже везде мерещились небарыги и зелибобы. На каникулах у бабушки? Или работу наконец нашёл.

1 4
564
Кавоман:
Сьогодні, 22:11

Цитата: kremges-soda
Цитата: antikola

А чего протестовали то?Они же были за новие лица и небарыгу. Все ж хорошо вышло же! И новие лица и нелохкакойто

Свечку держали и знаете поимённо за кого кто голосовал из протестующих?

Куда, любопытно, подевался тут ещё один пользователь с ником из повторяющейся последней буквы английского алфавита? Ему тоже везде мерещились небарыги и зелибобы. На каникулах у бабушки? Или работу наконец нашёл.

Таке враження, що людині хтось наклав лайна у штани. Хто б це міг бути?


1 2
18
kremges-soda:
Сьогодні, 22:15

Цитата: Кавоман
Цитата: kremges-soda
Цитата: antikola

А чего протестовали то?Они же были за новие лица и небарыгу. Все ж хорошо вышло же! И новие лица и нелохкакойто

Свечку держали и знаете поимённо за кого кто голосовал из протестующих?

Куда, любопытно, подевался тут ещё один пользователь с ником из повторяющейся последней буквы английского алфавита? Ему тоже везде мерещились небарыги и зелибобы. На каникулах у бабушки? Или работу наконец нашёл.

Таке враження, що людині хтось наклав лайна у штани. Хто б це міг бути?

Я не знаю наверняка, кто наложил вам в штаны, увы. Подозреваю, что вы сами. Думаю, это связано с злоупотреблением кофе. Считаю ваш поступок очень смелым - публично обделаться и не постесняется об этом сказать во всеуслышание.

1 2
33
KVM:
Сьогодні, 22:29

Нужно не протестовать, чтобы сохранить себе возможность уклоняться от налогов, а платить налоги.

 


2 2
120
Oleg Olimp:
Сьогодні, 22:59

А чому не крутять у повторі серіал "Слуга наррда" такий фільм кажуть був гарний? Їде підприємець бастувати на Київ в маршрутці, переглянув  кінострічку і час пролетів не помітно і крапки над "і" розставив🤣


0 2

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