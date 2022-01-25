Кременчуцькі підприємці також сьогодні протестували у столиці

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 383 Коментарів: 6

Зранку 25 січня в урядовому кварталі Києва поліції довелося частково перекривати вулиці через протести руху SaveФОП проти ухвалення Радою РРО (реєстратори розрахункових операцій) «Спрощену систему оподаткування – зберегти!». Зранку ЗМІ повідомляли, що на заході були присутні близько 600 осіб.

Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також скасування вимоги використання касових апаратів. Серед вимог учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Згодом людей ставало більше, ситуація загострювалась, виникали сутички з поліцейськими. Після закінчення засідання парламенту мітингарі намагалися пробитися через кордон поліцейських, щоб зайти в будівлю. Вони вимагати зустрічі зі спікером парламенту та скасування РРО для окремих категорій підприємців. Поліцейські застосували сльозогінний газ проти мітингувальників, на що деякі протестувальники бризкали у відповідь газовими балончиками. Охорона парламенту зачинила основні двері будівлі, нардепи полишили будівлю через підземні переходи.

Протести вщухли після 17.00, однак організатори планують поновити мітинг о 9.00 26 січня.

Як повідомили у пресслужбі поліції, внаслідок протестів під стінами Верховної Ради травмувалися 18 поліцейських і 3 мітингувальника. Окрім того, вдень мережею ширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. У поліції кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності. А чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу.

З власних джерел ТЪ відомо, що у мітингу брали участь і кременчужани. Один з них потрапив у сюжет UA:Перший.

- Це геноцид малого бізнесу, просто виживання в угоду монополіям наших можновладців, - розповів журналістці UA:Перший кременчужанин.