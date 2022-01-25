У Кременчуці зареєстрували 82 нові випадки коронавірусу

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 521

Сьогодні, 25 січня, в Кременчуці зареєстрували 82 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 41 жінка віком від 19 до 84 років, 23 чоловіка віком від 25 до 71 року, 16 дітей віком від 5 до 16 років та 2 дитини першого року життя 2 і 9 місяців.

Із них 73 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 - в інфекційних шпиталях, із них 4 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 81 пацієнт.

Одужали 11 кременчужан.

На жаль, померла 67-річна невакцинована жінка.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 18 732 випадки хвороби: одужало 17 669, померло 671.