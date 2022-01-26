На Полтавщині планують створити реабілітаційний центр для АТОвців

Новий реабілітаційний центр для учасників АТО може з'явитися в Кобеляцькій громаді. Про це повідомила пресслужба Кобеляцької громади.
Під реабілітаційний центр планують переробити приміщення колишньої Світлогірської лікарні. Представники проєктно-будівельної компанії оглянули приміщення і підсумували, що воно знаходиться у задовільному стані.
На реалізацію цього об’єкту планують залучити додаткові кошти з державного бюджету.
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