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На Полтавщині планують створити реабілітаційний центр для АТОвців

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 429 Коментарів: 1

 

На реалізацію цього об’єкту планують залучити додаткові кошти з державного бюджету

Новий реабілітаційний центр для учасників АТО може з'явитися в Кобеляцькій громаді. Про це повідомила пресслужба Кобеляцької громади.

Під реабілітаційний центр планують переробити приміщення колишньої Світлогірської лікарні. Представники проєктно-будівельної компанії оглянули приміщення і підсумували, що воно знаходиться у задовільному стані.

На реалізацію цього об’єкту планують залучити додаткові кошти з державного бюджету.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці реабілітація
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Коментарі: 1

1 316
antikola:
Сьогодні, 08:40

полезное дело


2 1

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