На Полтавщині планують створити реабілітаційний центр для АТОвців

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 429 Коментарів: 1

На реалізацію цього об’єкту планують залучити додаткові кошти з державного бюджету

Новий реабілітаційний центр для учасників АТО може з'явитися в Кобеляцькій громаді. Про це повідомила пресслужба Кобеляцької громади.

Під реабілітаційний центр планують переробити приміщення колишньої Світлогірської лікарні. Представники проєктно-будівельної компанії оглянули приміщення і підсумували, що воно знаходиться у задовільному стані.

На реалізацію цього об’єкту планують залучити додаткові кошти з державного бюджету.