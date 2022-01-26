Кременчужанам роз'яснили як змінити ім'я, прізвище або по батькові

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 438

На Полтавщині протягом 2021 року заяви на зміну імені подали 454 людини

Послуга зміни прізвища, ім'я або по батькові користується неабиякою популярністю. За інформацією Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, у 2021 році такою можливістю скористалося більше тисячі громадян.

Так, на Полтавщині подали 454 заяви, на Чернігівщині - 272 заяви, а на Сумщині - 388.

Для того, щоб змінити будь-яку частину імені, до заяви потрібно додати такі документи:

паспорт громадянина України та свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

фотокартку заявника;

квитанцію про сплату державного мита.

Також потрібно буде сплатити державне мито - 5 гривень 10 копійок та супутні витрати на додаткові послуги. Якщо ж нові персональні дані особу не влаштують - доведеться сплатити 51 гривню.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до поліції за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені. Перевірку правоохоронці проводять протягом місяця та надають висновок до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Відмова в наданні дозволу на заміну імені надається, якщо:

стосовно заявника здійснене кримінальне провадження;

заявник перебуває під адміністративним наглядом;

заявник має судимість, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

заявник оголошений в розшук правоохоронними органами іноземних держав або за ним зафіксоване подання неправдивих відомостей.

Розглядають заяву протягом трьох місяців. Цей строк можуть продовжити, але не більш як на три місяці та за наявності на це поважних причин. У разі отримання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний термін може звернутися до відділу для державної реєстрації зміни імені. Якщо він без поважних причин у зазначений строк не звернувся, дозвіл на зміну імені втрачає силу. Відмову в наданні дозволу на зміну імені можна оскаржити в суді в установленому порядку.