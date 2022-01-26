Не футболом єдині: у Кременчуці відбудеться хокейний турнір «Kremen CUP»
Сьогодні, 08:28
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Змагання триватимуть протягом трьох днів
З 11 до 13 лютого у Кременчуці на льодову арену «Айсберг» з’їдуться 10 потужних команд з різних куточків України на всеукраїнський хокейний турнір «Kremen CUP». Змагання пройдуть серед команд 2013/14 років народження з Кременчука, Дніпра, Києва, Богуслава, Одеси, Вінниці та Харкова.
Список команд:
- ХК «Кременчук» Кременчук
- ХК «Queens junior» Дніпро
- ХК «Ягуар» Дніпро
- ХК «Дніпро» Дніпро
- ХК «Бульдоги» Київ
- ДЮСШ «Шершні» Богуслав
- ХК «Морські вовки» Одеса
- ХК «Сокіл 2013» Київ
- ХК «Патріот» Вінниця
- ХК «Динамо Харків» Харків
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