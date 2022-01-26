Не футболом єдині: у Кременчуці відбудеться хокейний турнір «Kremen CUP»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 221

З 11 до 13 лютого у Кременчуці на льодову арену «Айсберг» з’їдуться 10 потужних команд з різних куточків України на всеукраїнський хокейний турнір «Kremen CUP». Змагання пройдуть серед команд 2013/14 років народження з Кременчука, Дніпра, Києва, Богуслава, Одеси, Вінниці та Харкова.

Список команд: