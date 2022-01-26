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Не футболом єдині: у Кременчуці відбудеться хокейний турнір «Kremen CUP»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 221

 

Змагання триватимуть протягом трьох днів 

З 11 до 13 лютого у Кременчуці на льодову арену «Айсберг» з’їдуться 10 потужних команд з різних куточків України на всеукраїнський хокейний турнір «Kremen CUP». Змагання пройдуть серед команд 2013/14 років народження з Кременчука, Дніпра, Києва, Богуслава, Одеси, Вінниці та Харкова. 

Список команд:

  • ХК «Кременчук» Кременчук
  • ХК «Queens junior» Дніпро
  • ХК «Ягуар» Дніпро
  • ХК «Дніпро» Дніпро
  • ХК «Бульдоги» Київ
  • ДЮСШ «Шершні» Богуслав
  • ХК «Морські вовки» Одеса
  • ХК «Сокіл 2013» Київ
  • ХК «Патріот» Вінниця
  • ХК «Динамо Харків» Харків
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей
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