Директор ОДЮК порадив вихованцям «Фортуни» займатися гирьовим спортом дистанційно

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Обладнання з клубу вже вивезли та передали «Супутнику», який знаходиться на вулиці Київській

З клубу «Фортуна», що на Молодіжному, вже почали вивозити обладнання. Про це повідомив батько вихованця клубу. Нагадаємо, «Фортуна» - один з 10 клубів ОДЮК, які збираються закрити.

Чоловік зафільмував, як вивозять майно, він констатує: мер не дослухався до думки батьків, які були проти закриття клубу.









Чоловік виклав у Facebook відео, на якому видно, як із приміщення виносять гантелі, гирі та лавки.

«ТелеграфЪ» поспілкувався з директором ОДЮК Геннадієм Чуріним і з'ясував, куди везуть обладнання та яку альтернативу запропонували дітям.

- Розкажіть, куди перевозять обладнання з клубу «Фортуна»?

- Це обладнання пішло в «Супутник» на Київській, 52. Там працюватиме той самий педагог.

- А чому клуб закрили вже сьогодні - адже батькам сказали, що він працюватиме до 14 лютого?

- До 14 лютого потрібно закрити 10 клубів. По-перше, усі гуртки зараз працюють у дистанційному режимі. По-друге, потрібно передати приміщення міськмайну, а це пов'язано з оплатою комунальних послуг. Це ж не так, що я 13-го закрию клуби, а 14-го вже віддам ключі. Усе майно перебуває на обліку, багато технічних моментів.

- Скільки вихованців було у «Фортуні» і яку альтернативу їм запропонували?

- Там на дверях є оголошення, дітям запропонували два варіанти: клуб «Аврора», який знаходиться за 300 метрів, і «Промінь». У «Аврорі» є гурток цього ж керівника, але там немає умов для занять важкою атлетикою. У нас взагалі нема гуртка важкої атлетики. Але педагог працює, і вони можуть до нього ходити. Є там гуртки інших напрямків, це не питання.

- Ви ж розумієте, що не кожна родина може дозволити зайві витрати на проїзд?

- У нас є «Мрія» на Героїв Крут, 3. Там клуб відремонтований, і того ж напрямку - з тренажерами та усім іншим. Так, три зупинки доведеться проїхати, але ж не в центр їхати. Я розумію батьків, вони не хочуть нічого міняти. «Фортуна» - старий клуб, і він не пристосований до занять спортом. Головна наше задача - зацікавити дитину до розкриття первинних компетенцій. А потім, якщо в неї буде бажання, вона може вже займатися професійним спортом, малюванням або декоративно-прикладним мистецтвом.

- Скільки дітей відвідувало «Фортуну»? І скільки погодилося перейти до інших клубів?

- У нас нема такого поняття, що хтось погодився чи ні. Це - справа виключно добровільна. Це ж не школа. Дитина прийшла, у теніс пограла, потім побігла на обід. Так само і з гуртками: хоче - ходить, хоче - ні. Ми не можемо дозволити у своїй мережі різноманіття. У нас є образотворче мистецтво, вокал, прикладна творчість. Діти приходять, хтось хоче малювати, хтось - співати.

- Що далі буде з приміщеннями, які звільняться?

- Ну, це ж усе міськмайна. Ми комунальний заклад, підпорядкований міській раді, і все передамо міськмайну.

- Що буде з викладачами?

- Так, у нас скоротять 8 педагогів. Здебільшого це люди пенсійного віку. Інших переведуть в інші клуби.

- А яка економія з усього цього вийде?

- Ми департаменту у справах сімей та дітей підпорядковуємося. Тож усі питання по фінансам краще спрямувати у департамент.

- Чи виплатили педагогам зарплату? Бо були скарги.

- Так, зарплату виплатили. Справа не в тому, що ми не хотіли чи не могли цього зробити. Просто був перехідний період, треба було зареєструвати всі документи, укласти договори з банками, встановити бухгалтерські програми.

- Найближчим часом вивозитимуть майно й з інших клубів?

- Так. Ви ж розумієте, усе це потребує часу. Я не можу в один день з десяти клубів все вивезти. Тому й почали заздалегідь. Але діти з клубів, які ми оптимізуємо, можуть займатися з педагогом дистанційно. Якщо вдома є гиря, дитина може працювати з педагогом в онлайні.

Як бачимо, все вже вирішили, і з батьками дітей та самими вихованцями радитися ніхто не збирається. Відвідання гуртків, за словами пана Чуріна, справа добровільна...