У Кременчуці збирають підписи проти закриття клубів ОДЮК: батьки прийшли до мерії

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 275 Коментарів: 1

За словами батьків, якщо у мерії нічим не зарадять, вони будуть звертатися до Президента

Батьки дітей з Третього Занасипу прийшли до мерії 18 січня, аби запобігти створенню єдиного клуба позашкільної освіти замість двох, які є там зараз.

За словами батьків, якщо у мерії нічим не зарадять, вони будуть звертатися до Президента.

Петицію про відновлення функціонування гуртків ОДЮК на Третьому Занасипу 11 січня розмістили і на кременчуцькому сайті електронних звернень: вона вже набрала 50 голосів.