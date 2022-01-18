1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Освіта

У Кременчуці збирають підписи проти закриття клубів ОДЮК: батьки прийшли до мерії

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 275 Коментарів: 1

 

За словами батьків, якщо у мерії нічим не зарадять, вони будуть звертатися до Президента

Батьки дітей з Третього Занасипу прийшли до мерії 18 січня, аби запобігти створенню єдиного клуба позашкільної освіти замість двох, які є там зараз.

Мер Малецький розповів про долю ОДЮКу та затримки зарплати його працівникам

За словами батьків, якщо у мерії нічим не зарадять, вони будуть звертатися до Президента.

Петицію про відновлення функціонування гуртків ОДЮК на Третьому Занасипу 11 січня розмістили і на кременчуцькому сайті електронних звернень: вона вже набрала 50 голосів.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ОДЮК клуби закриття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

704
shtai:
Сьогодні, 11:25

Треба збирати підписи на звільнення Усанової та Проценка. Вони відповідають за позашкільне навчання і зайнятість молоді.


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх