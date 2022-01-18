У Кременчуці збирають підписи проти закриття клубів ОДЮК: батьки прийшли до мерії

Батьки дітей з Третього Занасипу прийшли до мерії 18 січня, аби запобігти створенню єдиного клуба позашкільної освіти замість двох, які є там зараз.
За словами батьків, якщо у мерії нічим не зарадять, вони будуть звертатися до Президента.
Петицію про відновлення функціонування гуртків ОДЮК на Третьому Занасипу 11 січня розмістили і на кременчуцькому сайті електронних звернень: вона вже набрала 50 голосів.
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