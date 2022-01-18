Чому немає холодної та гарячої води на деяких вулицях Кременчука

18 січня деякі вулиці Кременчука залишилися без холодної та гарячої води.
За повідомленням «Теплоенерго», у зв'язку із заміною частини трубопроводу з 8.55 перекрили гаряче водопостачання за адресами:
З 9.20 перекрили гарячу воду на вул. Молодіжній, 5, 5А, 7, 9, бо замінюватимуть надземний трубопровід гарячого водопостачання.
Також «Кременчукводоканал» сповістив, що о 10.20 стався порив мережі холодного водопостачання Д-250 мм на вул. Івана Мазепи, 73/3. Тому перекрили холодну воду для споживачів за наступними адресами:
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