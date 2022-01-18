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Кременчук, Споживач

Чому немає холодної та гарячої води на деяких вулицях Кременчука

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 336

 

Причини – заміни трубопроводів та порив

18 січня деякі вулиці Кременчука залишилися без холодної та гарячої води.

За повідомленням «Теплоенерго», у зв'язку із заміною частини трубопроводу з 8.55 перекрили гаряче водопостачання за адресами:

  • вул. Генерала Манагарова, 1, 1а;
  • пров. Зоряний, 3, 5, 5/1, 7, 9.

З 9.20 перекрили гарячу воду на вул. Молодіжній, 5, 5А, 7, 9, бо замінюватимуть надземний трубопровід гарячого водопостачання.

Також «Кременчукводоканал» сповістив, що о 10.20 стався порив мережі холодного водопостачання Д-250 мм на вул. Івана Мазепи, 73/3. Тому перекрили холодну воду для споживачів за наступними адресами:

  • вул. Івана Мазепи, 58, 69, 71, 73/3;
  • вул. Софіївська, 84;
  • вул. Лікаря Богаєвського, 1/37.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mediator.te.ua
Теги: отключение воды порыв Кременчугводоканал Теплоэнерго
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