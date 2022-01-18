На Полтавщині водій на смерть збив 31-річного пішохода

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17 січня близько 18.00 на 207 кілометрі автодороги Кролівець-Конотоп-Ромни-Пирятин (поблизу села Галяве Лубенського району) 45-річний водій Kia Sorrento збив пішохода. За інформацією Лубенського райвідділу поліції, 31-річний пішохід отримав травми, від яких помер на місці.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.