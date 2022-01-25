1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Надзвичайні новини

Суд взяв під варту викрадачів підприємця з Пирятина

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 204

 

Трьох іноземців арештували на 60 діб

12 січня, Пирятинський районний суд застосував запобіжний захід - тримання під вартою - до трьох чоловіків, які викрали та катували бізнесмена з Пирятину. Про це стало відомо з судового провадження №1-кс/544/29/2022.

Нагадаємо, що бізнесмена Бориса Кириченка викрали ще 31 грудня. До них звернувся зять потерпілого, який хвилювся, бо його тесть виїхав до нього й зник.

Напередодні новорічної ночі викрали підприємця з Полтавщини - чоловіка планували вбити

7 січня, ввечері, біля берегу Дніпра на Осокорках в Києві, правоохоронці  помітили Hyundai Sonata, та 2 підозрілих чоловіків, які насосом надували човен. Помітивши поліцейських вони почали тікати, одного затримали, але іншому вдалося втекти. Від затриманого правоохоронці дізналися де знаходится їх спільник з жертвою. За декілька днів, в Одесі спіймали втікача. Від злочинців поліцейські дізналися, що є також четвертий учасник викрадення, його пошуки ведуться.

Провівши слідство, поліцейські з'ясували подробиці викрадення.

Для конспірації збрив бороду: зловили ще одного бандита, який хотів вбити підприємця з Полтавщини

Злочинці є громадянами Республіки Азербайджан, на території України знаходяться незаконно.

Правопорушники розповіли, що планували викрадення заздалегіть. Приблизно о 17.00, вони чекали підприємця біля будинку, заштовхали на заднє сидіння його ж автівки Subaru Forester, та поїхали в напрямку Києва.

Приїхавши в м.Ірпінь, їх зустріла ще одна людина, яку досі шукають. Почав вимагати у підприємця 400 тис. доларів, на що отримали негативну відповідь. Викрадачі почали погрожувати побиттям та вбивством, після чого збільшили суму викупу до 1 млн. доларів.

Знову отримавши відмову, злочинці вирішили вбити підприємця. Почавши готуватися до вбивства, вони розподілили ролі між собою, хто що буде робити.

7 січня вони придбали: 2 лопати, електричний дріт, надувний човен, металеву гантель 20 кг. Ввечері того ж дня, залишивши потерпілого з одним викрадачем в будинку, на Hyundai Sonata, вони поїхали до річки Дніпро на Осокорках в Києві, та почали підготовку до вбивства, де їх і помітили правоохоронці.

8 січня викрадачі отримали підозру за:

  • ст.14 ККУ (готування до злочину);
  • ч.2 п.3 ст.115 ККУ (умисне вбивство заручника або викраденої людини(незакінчений злочин));
  • ч.2 ст.289 ККУ(незаконне заволодіння транспортним засобом);
  • ч.4 ст.189 ККУ(вимагання);
  • ч.2 ст.146 ККУ(незаконне позбавлення волі та викрадення людини).

12 січня, враховуючи, що правопорушники не є громадянами України, та є висока вірогідність, що вони спробують вплинути на свідків та потерпілих, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді 60 діб тримання під вартою, врахуючи, що вони знаходяться під вартою з 9 січня.

0
Автор: Філіп Мостовий
Теги: суд викрадення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх