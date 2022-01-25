Суд взяв під варту викрадачів підприємця з Пирятина

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12 січня, Пирятинський районний суд застосував запобіжний захід - тримання під вартою - до трьох чоловіків, які викрали та катували бізнесмена з Пирятину. Про це стало відомо з судового провадження №1-кс/544/29/2022.

Нагадаємо, що бізнесмена Бориса Кириченка викрали ще 31 грудня. До них звернувся зять потерпілого, який хвилювся, бо його тесть виїхав до нього й зник.

7 січня, ввечері, біля берегу Дніпра на Осокорках в Києві, правоохоронці помітили Hyundai Sonata, та 2 підозрілих чоловіків, які насосом надували човен. Помітивши поліцейських вони почали тікати, одного затримали, але іншому вдалося втекти. Від затриманого правоохоронці дізналися де знаходится їх спільник з жертвою. За декілька днів, в Одесі спіймали втікача. Від злочинців поліцейські дізналися, що є також четвертий учасник викрадення, його пошуки ведуться.

Провівши слідство, поліцейські з'ясували подробиці викрадення.

Злочинці є громадянами Республіки Азербайджан, на території України знаходяться незаконно.

Правопорушники розповіли, що планували викрадення заздалегіть. Приблизно о 17.00, вони чекали підприємця біля будинку, заштовхали на заднє сидіння його ж автівки Subaru Forester, та поїхали в напрямку Києва.

Приїхавши в м.Ірпінь, їх зустріла ще одна людина, яку досі шукають. Почав вимагати у підприємця 400 тис. доларів, на що отримали негативну відповідь. Викрадачі почали погрожувати побиттям та вбивством, після чого збільшили суму викупу до 1 млн. доларів.

Знову отримавши відмову, злочинці вирішили вбити підприємця. Почавши готуватися до вбивства, вони розподілили ролі між собою, хто що буде робити.

7 січня вони придбали: 2 лопати, електричний дріт, надувний човен, металеву гантель 20 кг. Ввечері того ж дня, залишивши потерпілого з одним викрадачем в будинку, на Hyundai Sonata, вони поїхали до річки Дніпро на Осокорках в Києві, та почали підготовку до вбивства, де їх і помітили правоохоронці.

8 січня викрадачі отримали підозру за:

ст.14 ККУ (готування до злочину);

ч.2 п.3 ст.115 ККУ (умисне вбивство заручника або викраденої людини(незакінчений злочин));

ч.2 ст.289 ККУ(незаконне заволодіння транспортним засобом);

ч.4 ст.189 ККУ(вимагання);

ч.2 ст.146 ККУ(незаконне позбавлення волі та викрадення людини).

12 січня, враховуючи, що правопорушники не є громадянами України, та є висока вірогідність, що вони спробують вплинути на свідків та потерпілих, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді 60 діб тримання під вартою, врахуючи, що вони знаходяться під вартою з 9 січня.