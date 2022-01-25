За три місяці на Полтавщині вилучили 6 000 пачок цигарок і 1,5 тони алкоголю

Поліцейські перевіряють ліцензії на торгівлю
Поліція Полтавщини відзвітувала про виявлені за три місяці порушення торгівлі паливом, алкоголем та тютюновими виробами.
За цей час перевірили близько 9 тисяч об’єктів торгівлі: ринки, магазини, кіоски та ін. Поліцейські перевіряють ліцензії на торгівлю, наявність акцизних марок та товарну накладну на перевезення продукції.
Також серед виявлених фактів, близько 150 порушень торгівлі без акцизних марок на алкоголь та тютюнові вироби, або їх підробка.
Близько 100 порушень правил ведення торгівлі.
Адміністративні матеріали за даними порушеннями поліцейські відправили до суду.
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