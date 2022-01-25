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За три місяці на Полтавщині вилучили 6 000 пачок цигарок і 1,5 тони алкоголю

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 118

Поліцейські перевіряють ліцензії на торгівлю

Поліція Полтавщини відзвітувала про виявлені за три місяці порушення торгівлі паливом, алкоголем та тютюновими виробами.

- За результатами перевірок поліцією Полтавської області задокументовано 255 адміністративних правопорушень. З незаконного обігу вилучено близько 6 тисяч пачок цигарок, понад 300 кг сировини тютюну та майже 1500л алкоголю на загальну суму близько 350 тисяч гривень, - повідомив Роман Ніколаєнко, начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини.

За цей час перевірили близько 9 тисяч об’єктів торгівлі: ринки, магазини, кіоски та ін. Поліцейські перевіряють ліцензії на торгівлю, наявність акцизних марок та товарну накладну на перевезення продукції.

Також серед виявлених фактів, близько 150 порушень торгівлі без акцизних марок на алкоголь та тютюнові вироби, або їх підробка.

Близько 100 порушень правил ведення торгівлі.

Адміністративні матеріали за даними порушеннями поліцейські відправили до суду.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: акцизний податок поліція перевірки
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