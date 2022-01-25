Для Полтавської обласної інфекційної лікарні придбали 25 нових апаратів ШВЛ

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Для Полтавської обласної інфекційної лікарні придбали 25 нових апаратів ШВЛ. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

- Обладнання компактне, зручне та вже рятує життя людей у реанімації медзакладу. Серед нового устаткування є надпотужні апарати експертного класу Hamilton C6 та Hamilton C3 швейцарського виробництва. Це найсучасніші у світі апарати ШВЛ, – розповів пан Лунін. – Вони мають усі режими вентиляції, обладнані потужною турбіною, тому незалежні від джерел постачання кисню. Лікарям варто лише задати параметри пацієнта, а машина сама визначає об'єм і тривалість подачі кисню.

На закупівлю апаратів виділили більше 20 млн грн коштів обласного бюджету.



