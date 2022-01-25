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Кременчук, Полтавщина, Здоровье

Для Полтавської обласної інфекційної лікарні придбали 25 нових апаратів ШВЛ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 175

 

Серед нового устаткування є надпотужні апарати експертного класу Hamilton C6 та Hamilton C3 швейцарського виробництва

Для Полтавської обласної інфекційної лікарні придбали 25 нових апаратів ШВЛ. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

- Обладнання компактне, зручне та вже рятує життя людей у реанімації медзакладу. Серед нового устаткування є надпотужні апарати експертного класу Hamilton C6 та Hamilton C3 швейцарського виробництва. Це найсучасніші у світі апарати ШВЛ, – розповів пан Лунін. – Вони мають усі режими вентиляції, обладнані потужною турбіною, тому незалежні від джерел постачання кисню. Лікарям варто лише задати параметри пацієнта, а машина сама визначає об'єм і тривалість подачі кисню.

На закупівлю апаратів виділили більше 20 млн грн коштів обласного бюджету.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ШВЛ Полтавська обласна лікарня
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