1
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Надзвичайні новини

Закінчили досудове розслідування щодо «смотрящого за зоною» кременчужанина

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 236

 

Для наповнення «общака» кримінальний авторитет налагодив в колонії «наркобізнес», залучивши до «справи» одного із в’язнів та знайомого полтавця, який відправляв до місця ізоляції посилки з наркотиками

Слідчі спрямували до суду обвинувальний акт відносно «наглядача» Полтавської виправної колонії №64, якому інкримінують встановлення злочинного впливу у кримінальному середовищі, а також поширення наркотиків серед засуджених. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Слідчі встановили, що 49-річний кременчужанин, користуючись авторитетом серед засуджених, отримав статус «смотрящого за зоною». Чоловік координував протиправну діяльність в установі, забезпечував накопичення, утримання та розподіл коштів і майна між особами, які відбувають покарання.

Для наповнення «общака» кримінальний авторитет налагодив в колонії «наркобізнес», залучивши до «справи» одного із в’язнів та знайомого полтавця, який відправляв до місця ізоляції посилки з наркотиками.

Нагадаємо, що у травні 2021 року трьом фігурантам вручили підозри у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та передачі його у місця позбавлення волі, а також у повторному незаконному збуті, вчиненому організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Окрім цього, «наглядачу», повідомили про підозру в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: смотрящий колонія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх