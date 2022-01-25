Закінчили досудове розслідування щодо «смотрящого за зоною» кременчужанина

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 236

Для наповнення «общака» кримінальний авторитет налагодив в колонії «наркобізнес», залучивши до «справи» одного із в’язнів та знайомого полтавця, який відправляв до місця ізоляції посилки з наркотиками

Слідчі спрямували до суду обвинувальний акт відносно «наглядача» Полтавської виправної колонії №64, якому інкримінують встановлення злочинного впливу у кримінальному середовищі, а також поширення наркотиків серед засуджених. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Слідчі встановили, що 49-річний кременчужанин, користуючись авторитетом серед засуджених, отримав статус «смотрящого за зоною». Чоловік координував протиправну діяльність в установі, забезпечував накопичення, утримання та розподіл коштів і майна між особами, які відбувають покарання.

Для наповнення «общака» кримінальний авторитет налагодив в колонії «наркобізнес», залучивши до «справи» одного із в’язнів та знайомого полтавця, який відправляв до місця ізоляції посилки з наркотиками.

Нагадаємо, що у травні 2021 року трьом фігурантам вручили підозри у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та передачі його у місця позбавлення волі, а також у повторному незаконному збуті, вчиненому організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Окрім цього, «наглядачу», повідомили про підозру в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу (ч. 2 ст. 255-1 КК України).