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Надзвичайні новини

Для конспірації збрив бороду: зловили ще одного бандита, який хотів вбити підприємця з Полтавщини

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 279

 Чоловіка планували вбити й втопити у річці Дніпро

Департамент карного розшуку надав нові деталі викрадення полтавського підприємця. За їх інформацією, вдалося затримати ще одного учасника організованої злочинної групи. Чоловіка затримали в Одесі. Зловмисник переховувався від правоохоронців, і навіть для конспірації збрив свою бороду. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, члени якої викрали чоловіка, вимагали грошові кошти, а також планували вбити його, а тіло викинути в річку Дніпро.

Напередодні новорічної ночі викрали підприємця з Полтавщини - чоловіка планували вбити
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Автор: Альона Душенко
Теги: викрадення
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