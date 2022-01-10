Для конспірації збрив бороду: зловили ще одного бандита, який хотів вбити підприємця з Полтавщини

Сьогодні, 15:37 Переглядів: 279

Департамент карного розшуку надав нові деталі викрадення полтавського підприємця. За їх інформацією, вдалося затримати ще одного учасника організованої злочинної групи. Чоловіка затримали в Одесі. Зловмисник переховувався від правоохоронців, і навіть для конспірації збрив свою бороду. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, члени якої викрали чоловіка, вимагали грошові кошти, а також планували вбити його, а тіло викинути в річку Дніпро.