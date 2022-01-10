Морози та ожеледиця: кременчужан попередили про погіршення погодніх умов

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 183

На Кременчук насувається негода - морози та ожеледиця. Про це мешканців нашого міста і всієї Полтавщини попередив обласний центр з гідрометеорології.

Надвечір 10 січня температура повітря знизиться, і на дорогах та тротуарах з'явиться ожеледиця. Так, з 11 по 14 січня очікується 10-15ºС морозу вночі і 4-9ºС вдень.

Схожу картину бачимо і на сайті Gismeteo: тут стверджують, що у найближчі три дні температура повітря не підніматиметься вище -1ºС.