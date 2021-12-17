Просто хотів виспатися: у Кременчуці затримали дезертира з Вінницької області

У Кременчуці затримали дезертира. Про це сповістила патрульна поліція нашого міста.
17 грудня близько 3.00 патрульні отримали повідомлення про порушення тиші у провулку Зоряному. Коли інспектори приїхали на виклик, то з'ясували, що 28-річний заявник перебуває в активному розшуку Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області за ч. 2 ст. 408 (Дезертирство) ККУ.
Поліцейські доставили чоловіка до відділу поліції для встановлення усіх обставин.
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