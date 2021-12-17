У Полтаві «озброєний» чоловік гуляв біля школи

16 грудня, близько 22.00, поблизу зупинки «11 школа» у Полтаві перехожі побачили чоловіка зі зброєю і повідомили у поліцію.
Як повідомили у пресслужбі поліції, першими за викликом прибули працівники батальйону поліції особливого призначення, до яких незабаром приєдналися патрульні поліцейські. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у чоловіка предмет, схожий на пістолет.
Працівники поліції встановили, що 33-річний місцевий чоловік мав при собі пристрій для відстрілу холостих набоїв, дозвіл на зберігання та носіння якого чинним законодавством не передбачений. У громадському місці полтавець перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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