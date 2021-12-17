У Полтаві «озброєний» чоловік гуляв біля школи

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 404

Виявилось, що він мав при собі пристрій для відстрілу холостих набоїв

16 грудня, близько 22.00, поблизу зупинки «11 школа» у Полтаві перехожі побачили чоловіка зі зброєю і повідомили у поліцію.

Як повідомили у пресслужбі поліції, першими за викликом прибули працівники батальйону поліції особливого призначення, до яких незабаром приєдналися патрульні поліцейські. Під час поверхневого огляду правоохоронці вилучили у чоловіка предмет, схожий на пістолет.

Працівники поліції встановили, що 33-річний місцевий чоловік мав при собі пристрій для відстрілу холостих набоїв, дозвіл на зберігання та носіння якого чинним законодавством не передбачений. У громадському місці полтавець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

- Відносно чоловіка складено два адміністративних матеріали за статтею 173 (хуліганські дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян) та ст.178 (поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення, - повідомив Павло Корсун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції №1 Полтавського райуправління.