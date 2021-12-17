Продовження історії: у нутрії Масіка з Ворскли, якого приручила полтавка, з'явилася родина

Телеканал IPT опублікував продовження історії про незвичайну дружбу полтавки Тетяни Гаркуші та нутрії Масіка, який живе у Ворсклі.
Нагадаємо, у Полтаві жінка заприятелювала з річковою тваринкою, яка розрізняє голос Тетяни з сотень інших і лише їй дозволяє себе гладити.
Вже більше року пенсіонерка годує свого чотирилапого друга, приносячи йому овочі та фрукти, хліб, кашу.
У лютому минулого року Масік приходив їсти з подружкою, яка вже була вагітною. Але потім вона зникла, і Тетяна підозрює, що тварина стала здобиччю браконьєрів. Після її зникнення Масік журився – два тижні не виходив з нори.
Але невдовзі у нього з'явилася нова подружка. І 1 жовтня у пари народилися дитинчата.
Тепер Масік приводить годуватися всю свою родину – «дружину» та шістьох дітей. Тетяна зізнається, що їй вже бракує пенсії, щоб прогодувати гризунів, проте тваринок не кине.
Як назвати малюків, полтавка ще не вирішила, тому поки кличе їх масятами.
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