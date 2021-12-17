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Продовження історії: у нутрії Масіка з Ворскли, якого приручила полтавка, з'явилася родина

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 447

 

Тепер Масік приводить до Тетяни годуватися всю свою родину – подружку та шістьох дитинчат

Телеканал IPT опублікував продовження історії про незвичайну дружбу полтавки Тетяни Гаркуші та нутрії Масіка, який живе у Ворсклі.

Нагадаємо, у Полтаві жінка заприятелювала з річковою тваринкою, яка розрізняє голос Тетяни з сотень інших і лише їй дозволяє себе гладити.

На Полтавщині жінка заприятелювала з нутрією

Вже більше року пенсіонерка годує свого чотирилапого друга, приносячи йому овочі та фрукти, хліб, кашу.

У лютому минулого року Масік приходив їсти з подружкою, яка вже була вагітною. Але потім вона зникла, і Тетяна підозрює, що тварина стала здобиччю браконьєрів. Після її зникнення Масік журився – два тижні не виходив з нори.

Але невдовзі у нього з'явилася нова подружка. І 1 жовтня у пари народилися дитинчата.

Тепер Масік приводить годуватися всю свою родину – «дружину» та шістьох дітей. Тетяна зізнається, що їй вже бракує пенсії, щоб прогодувати гризунів, проте тваринок не кине.

Як назвати малюків, полтавка ще не вирішила, тому поки кличе їх масятами.

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Автор: Катерина Турубара Відео: IPT
Теги: нутрія товариші Полтава Ворскла
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