Продовження історії: у нутрії Масіка з Ворскли, якого приручила полтавка, з'явилася родина

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 447

Тепер Масік приводить до Тетяни годуватися всю свою родину – подружку та шістьох дитинчат

Телеканал IPT опублікував продовження історії про незвичайну дружбу полтавки Тетяни Гаркуші та нутрії Масіка, який живе у Ворсклі.

Нагадаємо, у Полтаві жінка заприятелювала з річковою тваринкою, яка розрізняє голос Тетяни з сотень інших і лише їй дозволяє себе гладити.

Вже більше року пенсіонерка годує свого чотирилапого друга, приносячи йому овочі та фрукти, хліб, кашу.

У лютому минулого року Масік приходив їсти з подружкою, яка вже була вагітною. Але потім вона зникла, і Тетяна підозрює, що тварина стала здобиччю браконьєрів. Після її зникнення Масік журився – два тижні не виходив з нори.

Але невдовзі у нього з'явилася нова подружка. І 1 жовтня у пари народилися дитинчата.

Тепер Масік приводить годуватися всю свою родину – «дружину» та шістьох дітей. Тетяна зізнається, що їй вже бракує пенсії, щоб прогодувати гризунів, проте тваринок не кине.

Як назвати малюків, полтавка ще не вирішила, тому поки кличе їх масятами.