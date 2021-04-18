На Полтавщині жінка заприятелювала з нутрією

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 496

У Полтаві жінка заприятелювала з річковою твариною, що живе у Ворсклі. У сюжеті світок НТН, йдеться, що Тетяна свого нового друга підгодовувала всю зиму. Відтоді містянка щодня приходить із ласощами для чотирилапого знайомого. А він так звик до своєї годувальниці, що охоче йде на руки, дає себе погладити і навіть виконує певні команди. Приручити таємничого звіра намагалися інші мешканці Полтави. Проте тварина довіряє лише Тетяні й розрізняє її голос із сотень інших.





Минулого року жінка побачила знесилену тваринку й вирішила допомогти. За день Масик з'їдає близько 1 кг овочів: морква, буряк та хліб.





Жінка розповіла, що Масик взимку приходив з подружкою, але після сильних морозів вона зникла.





Завідувач відділу Полтавського еколого натуралістичного центру Ірина Пугачова зауважила, що річковий мешканець - нутрія.







