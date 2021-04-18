Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині жінка заприятелювала з нутрією

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 496

 

Тваринка відгукується на імя та спокійно підходить до жінки

У Полтаві жінка заприятелювала з річковою твариною, що живе у Ворсклі. У сюжеті світок НТН, йдеться, що Тетяна свого нового друга підгодовувала всю зиму. Відтоді містянка щодня приходить із ласощами для чотирилапого знайомого. А він так звик до своєї годувальниці, що охоче йде на руки, дає себе погладити і навіть виконує певні команди. Приручити таємничого звіра намагалися інші мешканці Полтави. Проте тварина довіряє лише Тетяні й розрізняє її голос із сотень інших.


Минулого року жінка побачила знесилену тваринку й вирішила допомогти. За день Масик з'їдає близько 1 кг овочів: морква, буряк та хліб. 


Жінка розповіла, що Масик взимку приходив з подружкою, але після сильних морозів вона зникла. 


Завідувач відділу Полтавського еколого натуралістичного центру Ірина Пугачова зауважила, що річковий мешканець - нутрія. 



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Автор: Альона Душенко
Теги: нутрія товариші сюжет НТН
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