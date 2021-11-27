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Прокуратура завершила розслідування корупційної справи депутата Диканя

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 490

 

Його та головного архітектора Потави піймали на вимаганні $5000 хабаря

Правоохоронці завершили досудове розслідування справа депутата і начальника управління Полтавської міськради, які отримали $5000 за дозвіл на опорядження фасаду та розміщення літнього майданчика.

СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду

Матеріали провадження відкрили підозрюваним і їхнім захисникам. На ознайомлення у них є 13 днів. Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

Зокрема, їм інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366  КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди та внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура хабар
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