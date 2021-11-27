Вчора у Рокитному сталася пожежа

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 459

26 листопада о 17.01 у Рокитному сталася пожежа. Про це повідомили у Кременчкцькому РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області. Там горіло 2 га сухої трави.

Пожежу локалізували о 18.15, а ліквідували о 19.10. Причину загоряння встановлюють.