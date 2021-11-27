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Вчора у Рокитному сталася пожежа

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 459

 

Причину загоряння встановлюють

26 листопада о 17.01 у Рокитному сталася пожежа. Про це повідомили у Кременчкцькому РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області. Там горіло 2 га сухої трави.

Пожежу локалізували о 18.15, а ліквідували о 19.10. Причину загоряння встановлюють.

У Рокитному горить трава
У Рокитному горить трава

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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