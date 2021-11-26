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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Хокеїсти «Кременчука» поступилися вдома «Дніпру»

Вчора, 21:41 Переглядів: 231

 

У понеділок кременчуцька команда дізнається суперника

Сьогодні, 26 листопада, на арені «Айсберг» хокейний клуб «Кременчук» вдома приймав херсонський «Дніпро». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

"Кременчук" - "Дніпро" 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Шайби: 1:0 Баснєв (Кошелєв), 47:10; 1:1 Кирющенков (Сьомочкін, Ратушний), 52:01; 1:2 Целогородцев (Хамматов, Зайцев), 58:38

Кременчук: Мустафін (Гордюшин). Яковлєв – Григорян, Кошелєв – Варава, Горлушко – Савченко, Сенік. Коробов – Дубінін – Денискін, Хришпенц – Ворона – Савицький, Гриценко – Баснєв – Забавін, Маландін – Сібілевіч - Грицьких.

Дніпро: Писаренко (Круляков). Голубич – Саврицький, Ратушний – Павлов, Кардашов – Будько. Зайцев – Хамматов – Целогородцев, Кирющенков, Сьомочкін – Тищенко, Дворник – Булах – Русаков, Кошевков.

У першому періоді кременчужани діяли активно, насідаючи на ворота суперника. А херсонці, у свою чергу, створювали моменти у відповідь на контратаках. Однак до першої перерви командам не вдалося відкрити рахунок.

У другій двадцятихвилинці суперники поперемінно володіли ініціативою, «містяни» мали чимало гольових моментів, але обіграти воротарів не вдалося. Інтригу першого голу клуби залишили, пішовши в роздягальню з нулями на табло.

У завершальному відрізку матчу Станіслав Баснєв закинув шайбу та вивів «Кременчук» уперед. «Дніпро» зрівняв рахунок – екс-кременчужанин Віталій Кирющенков обіграв Артура Мустафіна. Через 6 хвилин Артем Целогородцев закинув другу шайбу «щук», яка стала вирішальною у цій зустрічі. Матч завершився із рахунком 1:2.

Про дату наступної гри ХК «Кременчук» стане відомо пізніше.

Хокеїсти «Білого Барсу» не вийшли на гру проти «Кременчука»

Головний тренер «Дніпра» Віктор Богатирьов:

- Гарний вийшов матч, який я б прирівняв десь до плей-оф. Тяжко, адже це була третя наша гра на виїзді, а ми граємо усіченим складом. Хлопці виконали установу на поєдинок, дотерпіли до фінальної сирени та забили два голи.

Ми ще попрацюємо, адже поки ми лише огризаємось, намагатимемося виступати ще краще.

- Чи впливає на команду ситуація навколо українського хокею?

- Ні, ми – професіонали, це нас не повинно хвилювати. Моє завдання, як тренера, що тільки приїхав, налагодити гру команди.

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Не змогли забити, хоча гольові моменти були непогані. Потрібно реалізовувати, і основне – не було такого настрою, як у гостей. Не знаю з чим це пов'язано, може, з усією цією незрозумілою ситуацією: з'їздили до Білої Церкви, не зіграли, повернулися назад. Грали в принципі непогано, але треба закидати шайби.

Найкращий настрій – це робота. Думали дати вихідні, але не вийде, тренуватимемося та готуватимемося, будемо переламуватимемо самі себе. Гра хокей – має на увазі, що треба викладатися на 100% у кожному матчі та ігровому моменті. Коли такого максимального заряду немає, то, звичайно, важко грати.

- Як впливає на команду незрозуміла ситуація в українському чемпіонаті?

- Говорити можна що завгодно, але ти професіонал - маєш виходити та грати. Зрозуміло, що є якісь моменти, але коли ти виходиш на лід, то маєш усе забувати. Ситуація ніяк не повинна впливати – так не має бути.

У понеділок вирішать подальшу долю УХЛ після демаршу 4 клубів

Генеральний менеджер Української хокейної ліги Дмитро Христич прояснив, що буде з національним чемпіонатом після того, як клуби «Донбас» і «Краматорськ» були зняті зі змагань. Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

- Чемпіонат України продовжиться і буде дограний за участю тих колективів, які залишаться в змаганнях, - стверджує Дмитро Христич. – Протягом найближчих трьох днів команди гратимуть згідно з тим календарем, який був затверджений на старті сезону-2021/2022. Тобто, сьогодні, 26 листопада, між собою зіграють «Кременчук» та «Дніпро».

У понеділок відбудеться зустріч керівництва ліги з представниками команд-учасниць. На ній буде затверджений подальший формат і календар змагань. Також на цьому зібранні визначимося з правовим статусом для гравців, які перебувають у заявках команд, котрі припинили участь в офіційних змаганнях.

Оскільки генеральний інформаційний партнер Хспорт вивтупив за Суперлігу - матчі УХЛ транслюватимуть на телеканалі Спорт. Цікаво, що ще одним партнером УХЛ стала компанія Vbet, яка підтримує чемпіонат з футболу. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук Дніпро
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