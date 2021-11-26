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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зареєстрували 104 нові випадки коронавірусу

Сьогодні, 21:09 Переглядів: 110

 

Одужало 269 кременчужан

26 листопада в Кременчуці зареєстрували 104 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 53 жінки віком від 21 до 83 років, 45 чоловіків віком від 23 до 83 років та 6 дітей віком від 1 до 17 років. Із них 98 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - в інфекційних шпиталях, із них один вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 236 пацієнтів. Одужало 269 кременчужан.

На жаль, померло 6 пацієнтів: 2 жінки по 80 років та 4 чоловіка віком від 62 до 90 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 16 013 випадків хвороби: одужало 12 293, померло 508.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавирус заболеваемость статистика
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