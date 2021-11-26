Щеплення від COVID-19 можуть отримати навіть ті, хто не має паспорту та декларації з лікарем

Щеплення від COVID-19 можна отримати навіть без паспорта та декларації. Про те, як це зробити, пояснив журналістам «Суспільного» керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко.
Отримати сертифікат не вийде тому, що в електронній формі витягнути інформацію про вакцинацію може лише сімейний лікар, який укладає декларацію з пацієнтом лише на підставі коду і паспорта. Але вакцинацію все одно варто робити, щоб захиститися від коронавірусної хвороби. До того ж, є можливість отримати довідку про щеплення.