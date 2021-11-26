Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Щеплення від COVID-19 можуть отримати навіть ті, хто не має паспорту та декларації з лікарем

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 150

 

Інша справа з сертифікатом: його видають лише тим, хто уклав декларцію з сімейним лікарем

Щеплення від COVID-19 можна отримати навіть без паспорта та декларації. Про те, як це зробити, пояснив журналістам «Суспільного» керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко.

- Усі охочі, які мають бажання щепитись від COVID-19, можуть зробити це у будь-якому пункті або центрі і навіть отримати довідку №63 про щеплення. Але люди, які не мають офіційних документів, не зможуть отримати сертифікат про вакцинацію.

Отримати сертифікат не вийде тому, що в електронній формі витягнути інформацію про вакцинацію може лише сімейний лікар, який укладає декларацію з пацієнтом лише на підставі коду і паспорта. Але вакцинацію все одно варто робити, щоб захиститися від коронавірусної хвороби. До того ж, є можливість отримати довідку про щеплення.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 сертифікат документи щеплення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх