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Правобережжя сидить без зв'язку і інтернету

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 935 Коментарів: 1

 

Ведуться відновлювальні роботи

З самого ранку 4 листопада правобережна частина Кременчука виявилася «відрізаною від світу» - у містян зник інтернет і мобільний зв'язок. Як повідомила нам читачка Руслана, не працює стаціонарний інтернет від «Київстар». Мобільний зв'язок працює не у всіх.

Як з'язувалося, причиною стали «кабелісти», які між 4.00 і 5.00 відрізали кабелі й спричинили цей зв'язковий «апокаліпсис». Особливо зраділи батьки, діти яких нині на дистанційці.

Зараз ведуться відновлювальні роботи. Сроки їх завершення поки невідомі.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: кабель Крюків інтернет мобільний зв'язок
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Коментарі: 1

1 168
antikola:
Сьогодні, 09:31

зачем детям подсказали?


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