Правобережжя сидить без зв'язку і інтернету

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 935 Коментарів: 1

З самого ранку 4 листопада правобережна частина Кременчука виявилася «відрізаною від світу» - у містян зник інтернет і мобільний зв'язок. Як повідомила нам читачка Руслана, не працює стаціонарний інтернет від «Київстар». Мобільний зв'язок працює не у всіх.

Як з'язувалося, причиною стали «кабелісти», які між 4.00 і 5.00 відрізали кабелі й спричинили цей зв'язковий «апокаліпсис». Особливо зраділи батьки, діти яких нині на дистанційці.

Зараз ведуться відновлювальні роботи. Сроки їх завершення поки невідомі.