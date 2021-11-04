Правобережжя сидить без зв'язку і інтернету

З самого ранку 4 листопада правобережна частина Кременчука виявилася «відрізаною від світу» - у містян зник інтернет і мобільний зв'язок. Як повідомила нам читачка Руслана, не працює стаціонарний інтернет від «Київстар». Мобільний зв'язок працює не у всіх.
Як з'язувалося, причиною стали «кабелісти», які між 4.00 і 5.00 відрізали кабелі й спричинили цей зв'язковий «апокаліпсис». Особливо зраділи батьки, діти яких нині на дистанційці.
Зараз ведуться відновлювальні роботи. Сроки їх завершення поки невідомі.
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