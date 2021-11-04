Кременчужани у грудні зіграють першу гру на чемпіонаті світу проти Естонії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 74

З 12 до 18 грудня молодіжна збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу 2022 року (І дивізіон, група В) в естонському Таллінні, де серед кандидатів на поїздку в складі команди U-20 є гравці ХК «Кременчук».

Суперниками української молодіжки на арені «Тондираба» (7700) у Таллінні будуть команди Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії.

Повний розклад збірної України U-20:

12 грудня, неділя. 16:00 Естонія – Україна

14 грудня, вівторок. 1 2:30 Україна – Японія

15 грудня, середа. 16:00 Франція – Україна

17 грудня, п'ятниця. 12:30 Україна – Словенія

18 грудня, субота. 16:00 Україна – Польща

Переможець змагань підніметься до групи А, остання команда опуститься до Другого дивізіону.