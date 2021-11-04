Кременчужани у грудні зіграють першу гру на чемпіонаті світу проти Естонії

З 12 до 18 грудня молодіжна збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу 2022 року (І дивізіон, група В) в естонському Таллінні, де серед кандидатів на поїздку в складі команди U-20 є гравці ХК «Кременчук».
Суперниками української молодіжки на арені «Тондираба» (7700) у Таллінні будуть команди Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії.
Повний розклад збірної України U-20:
Переможець змагань підніметься до групи А, остання команда опуститься до Другого дивізіону.
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