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Кременчужани у грудні зіграють першу гру на чемпіонаті світу проти Естонії

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 74

 

З'явився розклад змагань

З 12 до 18 грудня молодіжна збірна України з хокею зіграє на чемпіонаті світу 2022 року (І дивізіон, група В) в естонському Таллінні, де серед кандидатів на поїздку в складі команди U-20 є гравці ХК «Кременчук».

Два хокеїсти «Кременчука» пройдуть збір зі збірною командою України-U20

Суперниками української молодіжки на арені «Тондираба» (7700) у Таллінні будуть команди Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії.

Повний розклад збірної України U-20:

  • 12 грудня, неділя. 16:00 Естонія – Україна
  • 14 грудня, вівторок. 12:30 Україна – Японія
  • 15 грудня, середа. 16:00 Франція – Україна
  • 17 грудня, п'ятниця. 12:30 Україна – Словенія
  • 18 грудня, субота. 16:00 Україна – Польща

Переможець змагань підніметься до групи А, остання команда опуститься до Другого дивізіону.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України
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