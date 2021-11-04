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Освіта, Україна, Світ

Стало відомо, коли реєструватися та у які дати здавати ЗНО-2022

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 175

 

Випускники повинні обов’язково пройти ДПА у формі зовнішнього оцінювання з чотирьох навчальних предметів, два з яких зможуть обрати самі

Стало відомо, коли реєструватися на ЗНО-2022 та у які дати проходитиме основна сесія тестування. Український центр оцінювання якості освіти поінформував, що Міністерство освіти і науки України наказом від 2 листопада 2021 року №1166 затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Реєстрація учасників розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.

До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначений час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО-2022 пройде за таким графіком:

Фізика 23 травня
Хімія 26 травня
Українська мова, українська мова і література 31 травня
Математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
Іспанська мова, німецька мова, французька мови 6 червня
Англійська мова 7 червня
Історія України 10 червня
Географія 14 червня
Біологія 17 червня

Результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня.

У 2022 році учасники матимуть право безкоштовно здати ЗНО щонайбільше з п’яти предметів. Але вони також матимуть змогу скласти тести з більшої кількості предметів за окрему плату. Вартість складання одного додаткового тесту оголосять у січні 2022 року.

Варто звернути увагу, що випускники повинні обов’язково пройти ДПА у формі зовнішнього оцінювання з чотирьох навчальних предметів: 

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України або іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька) – за вибором випускника;
  • четвертий предмет за вибором випускника (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО ВНО
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