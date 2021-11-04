Стало відомо, коли реєструватися та у які дати здавати ЗНО-2022

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Випускники повинні обов’язково пройти ДПА у формі зовнішнього оцінювання з чотирьох навчальних предметів, два з яких зможуть обрати самі

Стало відомо, коли реєструватися на ЗНО-2022 та у які дати проходитиме основна сесія тестування. Український центр оцінювання якості освіти поінформував, що Міністерство освіти і науки України наказом від 2 листопада 2021 року №1166 затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Реєстрація учасників розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.

До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначений час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО-2022 пройде за таким графіком: