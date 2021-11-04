Стало відомо, коли реєструватися та у які дати здавати ЗНО-2022

Випускники повинні обов’язково пройти ДПА у формі зовнішнього оцінювання з чотирьох навчальних предметів, два з яких зможуть обрати самі
Стало відомо, коли реєструватися на ЗНО-2022 та у які дати проходитиме основна сесія тестування. Український центр оцінювання якості освіти поінформував, що Міністерство освіти і науки України наказом від 2 листопада 2021 року №1166 затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.
Реєстрація учасників розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня.
До 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначений час і місце проведення тестувань.
Основна сесія ЗНО-2022 пройде за таким графіком:
|Фізика
|23 травня
|Хімія
|26 травня
|Українська мова, українська мова і література
|31 травня
|Математика, математика (завдання рівня стандарту)
|3 червня
|Іспанська мова, німецька мова, французька мови
|6 червня
|Англійська мова
|7 червня
|Історія України
|10 червня
|Географія
|14 червня
|Біологія
|17 червня
Результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів з'являться на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня.
У 2022 році учасники матимуть право безкоштовно здати ЗНО щонайбільше з п’яти предметів. Але вони також матимуть змогу скласти тести з більшої кількості предметів за окрему плату. Вартість складання одного додаткового тесту оголосять у січні 2022 року.
Варто звернути увагу, що випускники повинні обов’язково пройти ДПА у формі зовнішнього оцінювання з чотирьох навчальних предметів:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.