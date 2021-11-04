П'ятеро медиків отримають службові квартири у Кременчуці

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П'ятеро медиків отримають службові квартири у Кременчуці. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Житло виділять:

лікарю загальної практики – сімейному лікарю амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 (однокімнатна квартира житловою площею 17,2 кв. м) на склад сім’ї одна особа;

лікарю-акушеру – гінекологу гінекологічного відділення Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» (однокімнатна житловою площею 18,7 кв. м) на склад сім’ї дві особи (вона та син);

лікарю-педіатру дільничному амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №9 Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 (однокімнатна житловою площею 16,8 кв. м) на склад сім’ї одна особа;

лікарю-ортопеду дитячого цілодобового травматологічного пункту Кременчуцької міської дитячої лікарні (однокімнатна житловою площею 16,8 кв. м) на склад сім’ї дві особи (він та дружина);

лікарю-інфекціоністу інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» (двокімнатна житловою площею 22,0 кв. м) на склад сім’ї три особи (вона, чоловік та дочка).

У мерії зазначають, що вирішення квартирного питання дасть можливість місту не втратити молодих лікарів, особливо гостродефіцитних спеціальностей, яких так не вистачає лікувальним закладам Кременчука.