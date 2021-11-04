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П'ятеро медиків отримають службові квартири у Кременчуці

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 686 Коментарів: 2

 

Чотири однокімнатні та одну двокімнатну

П'ятеро медиків отримають службові квартири у Кременчуці. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Житло виділять:

  • лікарю загальної практики – сімейному лікарю амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №3 Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 (однокімнатна квартира житловою площею 17,2 кв. м) на склад сім’ї одна особа;
  • лікарю-акушеру – гінекологу гінекологічного відділення Кременчуцької міської лікарні «Правобережна» (однокімнатна житловою площею 18,7 кв. м) на склад сім’ї дві особи (вона та син);
  • лікарю-педіатру дільничному амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №9 Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 (однокімнатна житловою площею 16,8 кв. м) на склад сім’ї одна особа;
  • лікарю-ортопеду дитячого цілодобового травматологічного пункту Кременчуцької міської дитячої лікарні (однокімнатна житловою площею 16,8 кв. м) на склад сім’ї дві особи (він та дружина);
  • лікарю-інфекціоністу інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» (двокімнатна житловою площею 22,0 кв. м) на склад сім’ї три особи (вона, чоловік та дочка).

У мерії зазначають, що вирішення квартирного питання дасть можливість місту не втратити молодих лікарів, особливо гостродефіцитних спеціальностей, яких так не вистачає лікувальним закладам Кременчука.

5
Автор: Катерина Турубара
Теги: квартиры медики врачи
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Коментарі: 2

914
inattentive:
Сьогодні, 07:51

Это что за квартирки с такой квадратурой жилой площади ? 

Общежитие или хрущевка ?


7 0
366
shoni1970:
Сьогодні, 08:39

Цитата: inattentive

Это что за квартирки с такой квадратурой жилой площади ? 

Общежитие или хрущевка ?

Купе в вагоне СВ.


5 0

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