Адвокат засудженої за вбивство інструктора на Полтавщині подав апеляційну скаргу

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Адвокат засудженої за вбивство інструктора полтавського тиру Андрій Євдокименко подав апеляційну скаргу. Про це він повідомив телефоном Суспільному .

Апеляційну скаргу захист засудженої Вероніки Моторіної подав до Октябрського райсуду Полтави, де тривав судовий розгляд справи. Згідно із списком скарг суду, опублікованих на їхньому сайті, заява надійшла 26 жовтня.

Як повідомив Суспільному Євдокименко, хочуть через апеляційний суд домогтися перекваліфікації справи. Це із частини першої статті Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» на частину першу статті «Вбивство через необережність». Санкція – обмеження волі від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Станом на 28 жовтня заяву не передали до Полтавського апеляційного суду, повідомила Суспільному речниця установи Інеса Прогляда.

Нагадаємо, що Вероніці Моторіній, яку обвинувачували в умисному вбивстві інструктора полтавського тиру у лютому 2020-го, 28 вересня винесли вирок. Її позбавили волі на 15 років. Таке рішення ухвалила колегія суддів Октябрського райсуду Полтави.

За даними правоохоронців, 7 лютого 2020-го року дівчина прийшла до закладу і з пістолета, який належав тиру, вистрелила у 64-річного Сергія Смольянінова. Він загинув на місці.

Під час судового розгляду, Моторіна сказала, що працівника тиру поранила випадково. Цю справу розслідували за частиною першої статті «Умисне вбивство». Санкція – від 7 до 15 років позбавлення волі. Під вартою Вероніка Моторіна перебуває від 8 лютого 2020.