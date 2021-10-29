Стало відомо, коли в «Дії» з'являться COVID-сертифікати для тих, хто зробив тести чи перехворів

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 343 Коментарів: 2

Про те, коли ж в додатку «Дія» з'являться сертифікати для тих, хто зробив ПЛР-тест або перехворів на COVID-19, розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю РБК-Україна.

– Чекаємо на них в листопаді. Хотілося б на початку місяця, але не хочу загадувати. Там також є особливість із внесенням даних про те, що людина хворіла на COVID, і потім зробила тест, який підтвердив одужання. Тут є роль і медичної системи. Тому чекаємо в листопаді, щоби там були повноцінно всі дані, - відповів на питання журналістів пан Банік.

Він наголосив, що команда «Дії» готова реалізувати новий тип сертифікатів технічно, але в цьому питанні багато що залежить саме від міністерства охорони здоров'я. Саме воно має надати дані, на основі яких формуються сертифікати.