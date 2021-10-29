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Стало відомо, коли в «Дії» з'являться COVID-сертифікати для тих, хто зробив тести чи перехворів

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 343 Коментарів: 2

 

За попередньою інформацію, чекати на нововведення можна вже у листопаді

Про те, коли ж в додатку «Дія» з'являться сертифікати для тих, хто зробив ПЛР-тест або перехворів на COVID-19, розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю РБК-Україна.

– Чекаємо на них в листопаді. Хотілося б на початку місяця, але не хочу загадувати. Там також є особливість із внесенням даних про те, що людина хворіла на COVID, і потім зробила тест, який підтвердив одужання. Тут є роль і медичної системи. Тому чекаємо в листопаді, щоби там були повноцінно всі дані, - відповів на питання журналістів пан Банік.

Він наголосив, що команда «Дії» готова реалізувати новий тип сертифікатів технічно, але в цьому питанні багато що залежить саме від міністерства охорони здоров'я. Саме воно має надати дані, на основі яких формуються сертифікати.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-сертифікати Дія ПЛР-тести
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Коментарі: 2

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antikola:
Сьогодні, 10:25

в цьому питанні багато що залежить саме від міністерства охорони здоров'я. Саме воно має надати дані, на основі яких формуються сертифікати.


 ага, только проблема что часто вместо ковида ставят другие диагнозы....как обычно-хотели как лучше, а получилось как всегда-через опу.


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waxettio:
Сьогодні, 10:57

сделайте возможность добавки сертификатов сделанных в других державах(на территории евросоюза)


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