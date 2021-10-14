Жахлива ДТП трапилася на Полтавщині - загинув водій

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У ДТП потрапили два автомобілі

Автопригода сталася, 14-го жовтня, близько першої години ночі, на вулиці Зіньківській міста Полтави.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобілів «Hyundai Accent» під керуванням полтавця, 1986 року народження, з автомобілем «ГАЗ», яким керував водій, 1969 року народження, мешканець Сумщини.

Унаслідок ДТП травмований водій автомобіля «Hyundai» помер у лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.