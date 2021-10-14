«Україна з вами»: звільнений з полону кременчужанин Богдан Головаш побажав свободи кримським в'язням

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 129

країнські моряки Владислав Костишин і Богдан Головаш, захоплені ФСБ поблизу Керченської протоки 28 листопада 2018 року і звільнені 7 вересня 2019 року, підтримали кримських політв'язнів.

В ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії моряки побажали швидкого звільнення з російського ув'язнення кримчанам Наріману Джелялу (за документами – Джелялов), Азізу та Асану Ахтемовим, Володимиру Дудці, Владиславу Єсипенку та Галині Довгополій.

- Хочемо висловити слова підтримки. Я сподіваюся, що скоро ви всі будете вдома, вас чекає свобода. Україна бореться за вас, ми постійно про вас думаємо, – сказав військовослужбовець ВМС України Владислав Костишин.

- На вашу нелегку долю випали тяготи, але пам'ятайте, знайте, що Україна – з вами, українці – також із вами, – додав військовослужбовець ВМС України Богдан Головаш.

Костишин і Головаш були серед 24 українських моряків, яких 28 листопада 2018 року неподалік від Керченської протоки захопила ФСБ. Моряки прямували з Одеси до Маріуполя на катерах «Бердянськ», «Нікополь» і буксирі «Яни Капу».

Вони провели в російському ув'язненні понад дев'ять місяців. Їх звільнили в результаті обміну утримуваними особами між Україною і Росією 7 вересня 2019 року.

Російське слідство в Криму звинувачує політика та активіста Нарімана Джелялова і троюрідних братів Азіза Ахтемова та Асана Ахтемова в «диверсії» на газопроводі в селі Перевальне, журналіста-фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка – «в зберіганні та перероблюванні вибухового пристрою». Володимир Дудка засуджений підконтрольним Росії судом до 14 років колонії за «приготування до диверсії» і «незаконне придбання, зберігання вибухових речовин або пристроїв». Галину Довгополу засудили на 12 років суворого режиму за звинуваченням у «державній зраді».