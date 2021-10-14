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Кременчук, Культура

На стінах музею АТО розмістили графіті, які створили до Дня Незалежності

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 247

 

Графіті малювали кременчужани під чуйним керівництвом художника Сергія Брильова

На стінах ВПУ №7, де розміщений музей АТО, з'явилися патріотичні графіті. Вони створені минулого року до Дня Незалежності. Їх створювали кременчужани під чуйним керівництвом художника Сергія Брильова. 

4 графіті, майстер-клас з краков’яку та картини: у Кременчуці відсвяткували День Незалежності
 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Володимир Поляков
Теги: музей ВПУ №7 Сергій Брильов
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