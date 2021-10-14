На стінах музею АТО розмістили графіті, які створили до Дня Незалежності

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Графіті малювали кременчужани під чуйним керівництвом художника Сергія Брильова
На стінах ВПУ №7, де розміщений музей АТО, з'явилися патріотичні графіті. Вони створені минулого року до Дня Незалежності. Їх створювали кременчужани під чуйним керівництвом художника Сергія Брильова.