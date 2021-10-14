На стінах музею АТО розмістили графіті, які створили до Дня Незалежності

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 247

На стінах ВПУ №7, де розміщений музей АТО, з'явилися патріотичні графіті. Вони створені минулого року до Дня Незалежності. Їх створювали кременчужани під чуйним керівництвом художника Сергія Брильова.