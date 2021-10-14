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Малеча Полтавщини отримала більше аліментів ніж минулого року

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 30

 

У поточному році показник стягнення заборгованості по аліментах на 85 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2020 року

Із початку 2021 року у примусовому порядку державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) стягнули майже 567 мільйонів гривень аліментів.

Зокрема на Полтавщині батьки під впливом правових механізмів повернули понад 247 мільйонів гривень дитячих коштів, на Сумщині – більше як 167 мільйонів гривень та близько 152 мільйонів гривень аліментів отримала малеча Чернігівщини.

До речі, у поточному році показник стягнення заборгованості по аліментах на 85 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Варто зауважити, що головним засобом у переконанні неплатників залишаються правові санкції, завдяки яким особа не може вільно розпоряджатися своїм майном та коштами на банківських рахунках, а також обмежується у деяких свободах, а саме у праві:

  • виїзду за кордон;
  • керування транспортними засобами;
  • користування зброєю;
  • полювання.
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Автор: Альона Душенко
Теги: аліменти
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