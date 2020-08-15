4 графіті, майстер-клас з краков’яку та картини: у Кременчуці відсвяткували День Незалежності

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До Дня Незалежності та Державного Прапору України в місті пройшла низка заходів

























































Фото: Альона Душенко

До Дня Незалежності та Дня Державного Прапора у Кременчуці відбулася низка заходів. У сквері Бабаєва малювали жовто-блакитні долоньки, біля бібліотеки «Із води та муки пекли шулики», а велосипедисти провели перший велопарад у Кременчуці.

У парку Придніпровський художник Сергій Брильов разом з містянами створили 4 графіті, які символізують: Революцію гідності, російсько-українську війну, мир та коронавірус.





Всі охочі могли змогу долучитися до створення графіті: нанесити фарбу з балончиків крізь трафарети. Графіті із зображенням військових передадуть АТОвцям, долю трьох інших ще не вирішили.





Крім створення графіті кременчужани мали змогу навчитися танцювати краков’як та розмалювати глечики за підтримки художниці Зоряни Дашко. Також на алеї була представлена виставка-ярмарок виробів створених учасниками бойових дій у шпиталі.



