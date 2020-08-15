Що робити, якщо у тебе алергія - поради лікаря з Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 863

Лікар-алерголог дитячий КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» Олександра Вишневецька розповіла читачам «Кременчуцького Телеграфу», що робити, якщо у твоєї дитини алергія.





Якщо у Вас або у Вашої дитини в період цвітіння рослин з’явилася закладеність носа, свербіж очей, повік, сльозотеча і навіть задишка, а алерголог виявив позитивну реакцію на пилковий алерген – ці рекомендації для Вас, вони допоможуть обмежити контакт з алергенами:

Найбільша концентрація пилку в повітрі знаходиться вранці і в сухі спекотні дні, тому в цей період часу особливо не рекомендовано виходити на вулицю, гуляти краще після дощу. Під час прогулянок слід носити сонцезахисні окуляри, захисні маски. Після перебування на вулиці треба вмитися або прийняти душ, змінити одяг.

В період загострення хвороби необхідно кожен день і не один раз проводити туалет носової порожнини, промивання очей та полоскання горла сольовим розчином, обов’язково кожного разу після повернення з вулиці.

Уникайте різного роду заміських поїздок, відвідування лісів та луків, парків, скверів.

Для зменшення попадання пилку в дім необхідно при провітрювання всі вікна (квартирки) закривати вологою марлею або іншою тканиною, а двері в квартиру тримати постійно закритими. Краще всього провітрювати приміщення після дощу або ввечері, коли кількість пилку в атмосфері значно зменшується. Вологе прибирання необхідно проводити кожен день! Велику роль в покращенні стану хворого відіграє використання очищувачів повітря та кондиціонерів. Рекомендовано використання кондиціонера з фільтром повітря на виході.

Не сушіть речі після прання на вулиці (на балконі), на них буде осідати пилок.

Не рекомендується лікування препаратами рослинного походження.

Рекомендується дотримання гіпоалергенної дієти, тому що вживання рослинних продуктів з подібною до «винних» алергенів структурою може посилювати симптоми захворювання за рахунок перехресної алергії.





Алергія Рекомендовано виключити До пилку дерев Горіхи, яблука, черешня, песики, сливи, моркву, петрушку, селеру, помідори, ківі До пилку злаків Хліб, печиво, макаронні вироби, хлібний квас, вироби з борошна, манну крупу, злаки, морозиво, кукуруза, ячмінь, ковбаси, мед До пилку бур’янів Диня, кавун, халва, майонез, кабачки, баклажани, гірчиця, соняшникова олія, соняшникове насіння, шпинат, буряк, цикорій, мед





Медикаментозна терапія зазвичай включає в себе антигістамінні препарати, назальні спреї, краплі в очі та інші засоби за призначенням алерголога. Найбільш ефективним методом лікування сезонної алергії є специфічна імунотерапія, яка хоч і являється довгостроковою (проводиться на протязі 3 - 5 років), але дозволяє досягти ремісії у 80-90% пацієнтів. СІТ підбирається алергологом індивідуально і призначається поза періодом цвітіння рослин, тому оптимально повторно відвідати лікаря в жовтні-листопаді.





Дотримуйтесь рекомендацій, лікуйтесь завчасно і будьте здорові!