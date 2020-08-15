Кременчуцький боєць вимагає реваншу через рішення судді на турнірі ММА Road to WWFC Kharkiv Open Cup

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 608

Кременчуцький боєць Андрій Зубенко змагався у рейтинговому турнірі ММА Road to WWFC Kharkiv Open Cup. У ваговій категорії до 70 кг кременчужанин в октагоні зустрівся з представником Харкова Чудновцем Володимиром. Як повідомив тренер спортсмена Олег Скирта, рефері, в своєму бажанні захистити бійця від власної мужності, передчасно зупинив бій тим самим зламав план на бій Андрію Зубенку, і не дав змогу проявити свої найкращі якості і подарувати глядачам яскравий і захоплюючий поєдинок.









- Вже багато років я не коментую дії рефері і бокових суддів (вважаю їх дії апріорі професійними, виваженими і вірними). Але сьогодні не втримаюсь і зроблю виключення. 23 серпня 2020 року на міжнародному турнірі з мма Road to WWFC Kharkiv Open Cup під час поєдинку кременчуцького бійця Зубенко Андрія з представником Харкова Чудновцем Володимиром, рефері, в своєму бажанні захистити бійця від власної мужності, передчасно (на мою думку) зупинив бій (вирішив, що боєць не в змозі себе захищати, не звернув увагу на заборонені удари по потилиці під час добивання), тим самим зламав план на бій Андрію Зубенку, і не дав змогу проявити свої найкращі якості і подарувати глядачам яскравий і захоплюючий поєдинок. Враховуючи викладене, я наполегливо звертаюсь до керівництва ліги WWFC з проханням (буду відвертим, з вимогою) провести якомога швидше реванш між цими двома бійцями, щоб раз і назавжди, чесно і неупереджено виявити переможця цієї пари. P/S відео спірного (на мою особисту думку) моменту додаю. - зауважив Олег Скирта.



