«Я - безпека твоя», - відео до Дня Незалежності України

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Українській незалежності – 29 років. 24 серпня 1991 року стало визначним історичним моментом історії. Моментом багатогранної багатовікової боротьби людей, які відстоювали право жити на своїй землі – у вільній і незалежній державі, де гідність кожного у шані.



Сьомий рік ми відстоюємо Незалежність і єдність держави ціною життів, здоров’я і водночас великою силою прагнень і вмінь, щоденним відточенням витравалості і сили духу. Одна з фундаментальних функцій із захисту України припала на військових. Як повідомляє пресслужба Нацгвардії України, підрозділи Національної гвардії одними із перших стали на захист територіальної цілісності, давши відпір проросійським збройним формуванням на сході країни. Наші військовослужбовці здобули досвід бойових дій, виконували відповідальні й складні завдання у межах АТО і ООС. Багато хто відзначатиме чергову річницю Незалежності як герої.



Але ми маємо і втрати, які не забути. 229 гвардійців загинули під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС і 912 – отримали поранення.



Окрім того, Національна гвардія України продовжує нести службу у всіх регіонах держави (окрім тимчасово окупованих територій) з охорони громадського порядку, захисту життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, охорони важливих державних об’єктів та конвоювання підсудних. Виконує завдання за умов мирного, воєнного станів та під час надзвичайних ситуацій.



Пресслужба Національної гвардії Україна створила відео про Національну гвардію через збірний образ типового гвардійця, звичайного українця, який щодня на різних рубежах захищає державний суверенітет України, робить внесок у її Незалежність і безпеку. Кожного дня цінність нашої гідності і незалежності зростає. В наших руках – історична доля української державності, європейське майбутнє наших дітей.



З Днем Незалежності, Україно!



