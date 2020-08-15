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Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Відеоколекція

Україна починається з тебе: ТЪ вітає з Днем Незалежності України

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 345

 

Вітаємо зі світом:)

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують 29 річницю Незалежності України. 


Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас –випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі.


Щиро вітаємо вас із визначним святом – Днем Незалежності України! Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини. Від усієї душі зичимо вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!


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Автор: Альона Душенко
Теги: День Незалежності
компанія «Інтера Люкс»
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