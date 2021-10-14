«Розумів, що за моєю спиною знаходяться мої побратими»: нацгвардійця з Кременчука нагородли за доблесну службу

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 0

- Я розумів, що за моєю спиною знаходяться мої побратими. Я не міг допустити, щоб сталося щось невиправне», - гвардієць Кременчуцького батальйону про ситуацію, яка сталася у зоні Операції Об’єднаних Сил Віталій Єременко.

Звичайна, та не перша ротація, як завжди на сторожі своєї Батьківщини. Виконання своїх прямих обов’язків та спільна боротьба – за спільну державу.

Єременко Віталій Олегович – старший солдат, помічник гранатометника 1 патрульної роти Кременчуцького батальйону з охорони громадського порядку військової частини 3059 Центрального оперативного територіального об’єднання Національної гвардії України.

Народився 13 липня 1998 року у місті Глобине Кременчуцького району. Закінчив Вище професійне училище №7 у Кременчуці. До лав Національної гвардії України пішов добровільно у жовтні місяці 2018 року.

Вирішивши не зупинятися на проходженні строкової служби, підписав контракт, з метою захисту суверенітету та цілісності нашої держави.

Червень 2019 року. Перша ротація. Маріуполь.

- Це щось нове та незвичайне. Саме в такій обстановці ти і розумієш цінність життя, а що саме найголовніше, ти хвилюєшся за інших. Так би мовити «спина до спини». Допомога один одному. – ділиться враженнями Віталій.

Після виїздів у зону ООС, Віталій набрався багато досвіду, який він використовував упродовж проходження військової служби. Під час знаходження у пункті постійної дислокації виконував на відмінно свої обов’язки під час несення служби з охорони громадського порядку, завжди залишається з перших у допомозі військовослужбовцям.

Червень 2021.

- Була моя зміна на взводному опорному пункті. Ніч. Як зазвичай, я спостерігав за порядком на пункті. Вирішив не йти ще відпочивати, дав можливість відпочити іншим.

Бачу, до шлагбауму нашого пункту рухається невідомий автотранспортний засіб. Взявши свою зброю, я рушив відразу туди. З авто вийшли особи у геть нетверезому стані, та почали йти у мій напрямок. Зробивши попередження усне, реакції від них було нуль. Я

зробив декілька пострілів угору, цим самим ще запалив правопорушників. Одна із осіб, намагалася заволодіти моєю штатною зброєю. Що звісно, я й не дав зробити. На мої постріли одразу прибігли мої товариші, та вже разом затримали правопорушників, не допустивши навіть мінімальне проникнення на територію взводного опорного пункту». – з хвилюванням згадує відважний гвардієць.

- Вже після цього випадку я розумію, щоб було, якщо б я відволікся хоч на хвилину. В даній ситуації я думав про своїх побратимів, щоб було б з ними…я навіть не уявляю, аби я не зреагував.

Саме такі думки та хвилювання пережив наш Герой.

Вже на даний момент, Віталій Єременко старший солдат 1 патрульної роти військової частини 3059 стоїть у строю разом зі своїми товаришами по службі, та нагородженийс орденом від Головнокомандуючого Національної гвардії України «За Доблесну службу».