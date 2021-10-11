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Надзвичайні новини, Полтавщина

Зранку на Полтавщині перекинувся автобус з людьми

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 1 241

 

Десять пасажирів та водія доставили до лікарні

11 жовтня близько 6.40 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Вили Лубенського району) перекинувся автобус. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автобус, під керуванням 56-річного водія, який прямував із Луганщини до Києва, з’їхав із проїжджої частини та перевернувся на бік.

 

Десять пасажирів та водія доставили до лікарні, де їх обстежать та встановлять ступінь тяжкості травм. Загалом у транспорті на момент аварії перебувало 22 пасажири та двоє водіїв.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини та причини ДТП. Вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП автобус перевернулся травми
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