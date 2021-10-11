На вихідних кременчужани вирішували конфлікт з пістолетом та газовим балончиком

На вихідних депутат Кременчуцької районної ради VІІІ скликання Олег Шаповал опублікував на своїй сторінці у фейсбуці розповідь про те, який інцидент стався з ним та його сином.

«Шановні громадяни міста Кременчука! Як звичайний мешканець нашого міста та депутат Кременчуцької районної ради VІІІ скликання хочу повідомити та застерегти! В суботу 9.10.2021 о 20.00 за адресою 101 м-н, буд. 11 з моїм сином та зі мною стався жахливий випадок.

Під’їхавши за цією адресою, ми одразу помітили чоловіка в куртці кольору хакі в капюшоні та жінку. Мій син пішов у своїх справах, а я зайшов у гості до свого друга, який мешкає за цією адресою. Через декілька хвилин до мене зателефонував син, який тривожним голосом прохав мене вийти на подвір'я, тому що на нього був скоєний напад з погрозами від жінки прострелити колеса авто. На що мій син відповів: «Та що ви таке кажете?» У чоловіка, який стояв поруч, він побачив пістолет та почув перемикання затвору і питання: «У тебя есть ко мне вопросы?»

Виходячи з парадної, я побачив сина, запитав, де ці люди. Вони знаходились біля другого під’їзду. Я і мій друг підійшли до цих людей (ті самі, яких ми бачили раніше), вони були в нетверезому стані. На запитання «Це ви з пістолетом?» чоловік поліз у свою кишеню. Я не став чекати дій з його сторони, блокував його руки міцним захватом, а мій друг, перехопивши та вирвавши його пістолет з його кишені, окрикнув, я забрав у нього пістолет та поклав його на лаву.

Я відразу зреагував, набрав «102» та викликав патрульну службу. По приїзду на місце троє поліцейських вийшли з авто, представились. Вони запитали, хто здійснив виклик поліції. Я відповів, що це викликав я. Зафіксувавши пістолет, поліцейські викликали оперативну групу.

З боку жінки (як з‘ясувалось, вона є донькою цього чоловіка) була неадекватна дія: діставши газовий балончик із своєї кишені, зі злобою та образами застосувала його в бік поліцейських та мого друга і мене, не розуміючи, що цим самим скоїла напад на поліцейських.

А тепер питання до громадян Кременчука. Мої дії правильні чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Слідство розпочалось, а поліція в рамках закону розбереться».