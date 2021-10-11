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Надзвичайні новини

За першу добу після підвищення штрафів, у браконьєрів на водосховищі відібрали 1,2 тони риби

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 392 Коментарів: 1

 

І 1,5 тис. метрів сіток

В ніч на 9 жовтня правоохоронці кількох підрозділів провели спільне відпрацювання акваторії Кам'янського водосховища в районі Світловодської ГЕС. Про це повідомили у пресслужбі Управління авіації та поліції на воді.

В Україні в десятки разів зросли штрафи за незаконний вилов риби

Як повідомили у пресслужбі поліції, за результатами відпрацювання на території Полтавської області виявили 31 місинову сітку загальною довжиною близько 1,5 тис. метрів з водними біоресурсами загальною вагою – 1 171кг, зокрема судак – 79 од., тарань – 709 од., синець 383 од. За попередніми підрахунками збитки завдані державі складають понад 1 млн гривень.

Вилучені заборонені знаряддя лову передано в екологічну інспекцію для подальшої утилізації, а рибу передано відповідному підприємству для реалізації у дохід держави.

Заходи водної поліції з попередження незаконного вилову живих водних біоресурсів продовжуються.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: риба браконьєри
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Коментарі: 1

3 680
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zzzzzz:
Сьогодні, 11:06

написано у браконьеров отобрали, в статье ни слова,что кому то предъявлено обвинение в браконьерстве. Просто сети собрали и рыбу раздерибанили....кого наказали то? Своих не наказывают? 


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